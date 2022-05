Angelique Kerber bei French Open in Runde drei

Angelique Kerber gewinnt die zweite Runde der French Open gegen Elsa Jacquemot. (Bild: dpa) (Foto: Frank Molter/dpa)

Paris - Angelique Kerber hat bei den French Open die dritte Runde erreicht.

Die deutsche Nummer eins gewann gegen die französische Wild-Card-Spielerin Elsa Jacquemot mit 6:1, 7:6 (7:2) und wurde dabei nur im zweiten Satz etwas mehr gefordert. In der dritten Runde trifft Kerber am Freitag auf Alexandra Sasnowitsch aus Belarus, die die britische US-Open-Siegerin Emma Raducanu etwas überraschend mit 3:6, 6:1, 6:1 besiegte.

Andrea Petkovic ist beim zweiten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison dagegen in der zweiten Runde ausgeschieden. Die 34 Jahre alte Darmstädterin verlor gegen Viktoria Asarenka aus Belarus mit 1:6, 6:7 (3:7). Olympiasieger Alexander Zverev spielt am Mittwoch noch gegen den Argentinier Sebastian Baez um den Einzug in die dritte Runde.

© dpa-infocom, dpa:220525-99-428685/2