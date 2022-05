Angelique Kerber erreicht Viertelfinale in Straßburg

Angelique Kerber ist in Straßburg ins Viertelfinale eingezogen. (Bild: dpa) (Foto: Andrew Medichini/AP/dpa)

Straßburg - Angelique Kerber präsentiert sich vor den French Open weiter in ansteigender Form. Die deutsche Nummer eins setzte sich beim Tennis-Turnier in Straßburg in 1:55 Stunden mit 6:2, 3:6, 6:4 gegen Aljaksandra Sasnowitsch aus Belarus durch und zog ins Viertelfinale ein.

In der Runde der besten Acht bei der mit 251.750 US-Dollar dotierten Sandplatzveranstaltung trifft Kerber auf die Polin Magda Linette. „Ich habe wirklich Spaß hier, es fühlt sich gut an“, sagte Kerber nach dem Match.

Kerber hatte auch deshalb eine Wildcard für das Turnier in Straßburg angenommen, um vor den French Open Spielpraxis zu sammeln. Vor dem Vorbereitungsturnier hatte die 34-Jährige sechs Partien in Serie verloren und überhaupt erst zwei Matches in diesem Jahr gewonnen.

Gegen die Weltranglisten-45. Sasnowitsch wurde Kerber ihrer Favoritinnenrolle zunächst gerecht, führte schnell mit 5:0 im ersten Satz und holte sich den Durchgang in nur 26 Minuten. Bei eigenem Aufschlag präsentierte sich die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin zu Beginn souverän, geriet aber im zweiten Durchgang ins Hintertreffen. Zum Abschluss bewies Kerber Nervenstärke. „Beim Stand von 4:4 habe ich mir gedacht, spiel' jeden Punkt einzeln“, sagte sie.

Vor der Partie von Kerber war Anna-Lena Friedsam im Achtelfinale ausgeschieden. Die 28-Jährige verlor gegen die an Nummer vier gesetzte Belgierin Elise Mertens mit 5:7, 5:7.

