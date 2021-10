Auch Italiener Berrettini für ATP Finals qualifiziert

Mit dem Italiener Matteo Berrettini hat der sechste Spieler die Qualifikation für den Saisonabschluss der Tennis-Herren sicher. Foto: Elise Amendola/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Elise Amendola/AP/dpa)

Turin - Zweieinhalb Wochen vor dem Beginn der ATP Finals sind nur noch zwei Konkurrenten von Olympiasieger Alexander Zverev offen.

Mit dem Italiener Matteo Berrettini hat der sechste Spieler die Qualifikation für den Saisonabschluss der Tennis-Herren sicher, wie die Profiorganisation ATP mitteilte. Vom 14. bis 21. November treten die acht besten Tennisprofis des Jahres in Turin an. Zuvor waren bereits der serbische Weltranglisten-Erste Novak Djokovic, der russische US-Open-Sieger Daniil Medwedew, der Grieche Stefanos Tsitsipas, Andrej Rubljow aus Russland und Zverev qualifiziert. Der Hamburger hatte die ATP Finals 2018 in London gewonnen.

