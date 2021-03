Auch Petkovic in Miami in Runde zwei

Steht in Miami in Runde zwei: Andrea Petkovic. Foto: Andreas Gora/dpa (Bild: dpa) (Foto: Andreas Gora/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Miami - Als dritte deutsche Tennisspielerin steht Andrea Petkovic beim WTA-Turnier in Miami in der zweiten Runde. Die 33 Jahre alte Fed-Cup-Spielerin aus Darmstadt setzte sich gegen die Chinesin Zhang Shuai mit 7:5, 6:1 durch.

Tags zuvor hatte Laura Siegemund die US-Amerikanerin Christina McHale bezwungen. Die an Nummer 24 gesetzte Angelique Kerber profitierte zum Auftakt von einem Freilos. In Runde zwei trifft Petkovic bei der mit 3,26 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung auf die an Nummer vier gesetzte Sofia Kenin aus den USA. Petkovic liegt auf Platz 107 der Weltrangliste.

© dpa-infocom, dpa:210324-99-955902/2