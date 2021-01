Aus für Mischa Zverev in Qualifikation für Australian Open

In Doha in der ersten Runde ausgeschieden: Mischa Zverev. Foto: Marius Becker/dpa (Bild: dpa) (Foto: Marius Becker/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Doha - Mischa Zverev ist in der Qualifikation für die Australian Open bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der ältere Bruder von Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev verlor in Doha gegen den Italiener Gian Marco Moroni mit 6:4, 3:6, 0:6.

Das frühe Aus kam unter anderem auch für Rudi Molleker, der dem Kanadier Peter Polansky nach hartem Kampf mit 7:6 (10:8), 5:7, 3:6 unterlag. Den Sprung in die zweite Runde schafften dagegen Julian Lenz und Yannick Maden. Am Vortag hatten bereits Cedrik-Marcel Stebe, Maximilian Marterer und Dustin Brown ihre ersten Begegnungen gewonnen.

Bei den Damen überstand nach Antonia Lottner auch Katharina Gerlach die erste Runde. Die 22 Jahre alte Tennisspielerin aus Essen setzte sich am Montag etwas überraschend gegen die an Nummer acht gesetzte Schweizerin Stefanie Voegele mit 6:3, 6:4 durch. Um in Melbourne dabei zu sein, sind drei Siege nötig.

Wegen der Coronavirus-Pandemie und der Einreise-Bestimmungen nach Australien findet die Qualifikation in diesem Jahr nicht in Melbourne statt. Nach den Wettbewerben in Katar (Herren) beziehungsweise Dubai (Damen) sollen die Profis dann mit ihren reduzierten Betreuerteams zwischen dem 15. und 17. Januar nach Melbourne reisen und sich dort für zwei Wochen in Quarantäne begeben.

© dpa-infocom, dpa:210111-99-986401/2