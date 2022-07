Aus für Venus Williams bei Mixed-Comeback

Im Mixed an der Seite von Jamie Murray ausgeschieden: Venus Williams in Aktion. (Bild: dpa) (Foto: Zac Goodwin/PA Wire/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

London - Altstar Venus Williams ist bei ihrem Tennis-Comeback im Mixed-Doppel von Wimbledon im Achtelfinale ausgeschieden.

Die 42 Jahre alte Amerikanerin verlor an der Seite des Briten Jamie Murray gegen dessen Landsleute Jonny O'Mara und Alicia Barnett mit 6:3, 4:6, 6:7 (16:18). Williams hatte zuletzt Ende August des vorigen Jahres ein Einzel auf der WTA-Tour absolviert. Sie gewann in ihrer Karriere bei Grand-Slam-Turnieren sieben Einzeltitel, 14 Doppeltitel und zweimal im Mixed.

Ihre Schwester Serena hatte am 28. Juni nach einjähriger Verletzungspause ihr Einzel-Comeback gefeiert. Die 40-Jährige war aber in der ersten Runde in drei Sätzen gegen die Französin Harmony Tan ausgeschieden.

© dpa-infocom, dpa:220703-99-896561/2