Barbora Krejcikova und Ashleigh Barty im Achtelfinale

London - French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova aus Tschechien hat sich mit einem knappen Erfolg für das Achtelfinale beim Tennis-Turnier im Wimbledon qualifiziert.

Die 25 Jahre alte Überraschungssiegerin von Paris bezwang die Lettin Anastasija Sevastova mit 7:6 (7:1), 3:6, 7:5. In der Runde zuvor hatte Krejcikova gegen die Darmstädterin Andrea Petkovic gewonnen. Nächste Gegnerin ist die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty. Die Australierin siegte am Samstag in London 6:3, 7:5 gegen die Tschechin Katerina Siniakova. Bei einem Sieg von Siniakova wäre es zum Duell der beiden Doppel-Partnerinnen gekommen, die zusammen zuletzt in Paris triumphiert hatten.

