Barthel in Bad Homburg früh gescheitert

Bad Homburg - Mona Barthel ist bei der Premiere des Damen-Tennisturniers in Bad Homburg gleich zum Auftakt gescheitert.

Die 30-Jährige aus Neumünster verlor am Sonntag ihr Erstrundenspiel gegen Patricia Maria Tig aus Rumänien mit 6:7 (4:7), 3:6 und schied als erste deutsche Spielerin bei der mit 235 238 Dollar dotierten Veranstaltung aus.

Angelique Kerber startet erst an diesem Montag ins Vorbereitungsturnier auf den Grand-Slam-Klassiker in Wimbledon, der am 28. Juni beginnt. «Es fühlt sich gut an, zuhause zu spielen», sagte die 33 Jahre alte Kielerin, die in Bad Homburg auch Turnierbotschafterin ist. «Wir haben hier ein wunderschönes kleines Boutique-Turnier und ich hoffe, ich habe hier noch ein paar gute Matches und kann so weit es geht, hoffentlich bis zum Ende, spielen, bevor ich dann nach London anreise.»

Die Turnier-Premiere in Bad Homburg sollte eigentlich schon im vergangenen Jahr steigen, musste damals wegen der Corona-Pandemie aber abgesagt werden. «Man sieht jetzt das Endergebnis von wirklich harten Monaten. Ich war von Anfang an dabei, wie das Turnier entstanden ist, wie viel Herzblut man reingesteckt hat, gerade in dieser schwierigen Zeit, durch die wir alle gehen mussten», sagte Kerber.

Besonders froh ist die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin darüber, dass wieder vor Zuschauern gespielt werden darf. Täglich können 600 Fans die Spiele im Kurpark verfolgen. An Nummer eins gesetzt ist die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova aus Tschechien. Kurzfristig absagen musste die rumänische Weltranglisten-Dritte Simona Halep (Wadenprobleme).

