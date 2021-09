Bianca Andreescu im Achtelfinale der US Open

Die Kanadierin Bianca Andreescu steht im Achtelfinale der US Open. Foto: Christophe Ena/AP/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Christophe Ena/AP/dpa/Archivbild)

New York - Die frühere Turniersiegerin Bianca Andreescu hat bei den US Open mit ihrem zehnten Erfolg nacheinander das Achtelfinale erreicht.

Die 21 Jahre alte Tennisspielerin aus Kanada hatte bei ihrem 6:1, 6:2-Erfolg in 67 Minuten gegen die Belgierin Greet Minnen keine Schwierigkeiten. Andreescu hatte das Grand-Slam-Turnier in New York 2019 völlig überraschend gewonnen. Für die Auflage im vergangenen Jahr musste sie wegen einer langwierigen Knieverletzung absagen.

Nun trifft die Weltranglisten-Siebte im Kampf um den Einzug in das Viertelfinale auf die an Nummer zehn gesetzte Tschechin Petra Kvitova oder Maria Sakkari aus Griechenland.

