Comeback nach Adria-Tour: Zverev spielt beim Ultimate Tennis

Wird bei einem Show-Turnier in Nizza starten: Alexander Zverev. Foto: Scott Barbour/AAP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Scott Barbour/AAP/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Paris - Tennis-Profi Alexander Zverev hat seine Teilnahme an einem Show-Turnier in Nizza zugesagt. Für den 23 Jahre alten Hamburger steht damit Anfang August der erste Auftritt nach der umstrittenen Adria-Tour an.

Deutschlands Nummer 1 hat seitdem nicht mehr gespielt und zuletzt seinen Start beim Einladungsturnier in Berlin abgesagt. Beim zweiten Teil des sogenannten Ultimate Tennis Showdown startet der Weltranglisten-Siebte Zverev am 2. August gleich im Halbfinale, teilten die Veranstalter mit. Für Zverev ist es der erste Auftritt mit seinem neuen Trainer David Ferrer. Mit dem spanischen Ex-Profi arbeitet Zverev testweise zusammen.

Zverevs Gegner und der des ebenfalls gesetzten Felix Auger-Aliassime (Kanada/ATP 20) wird zuvor in Gruppenspielen ermittelt. Bei dem Schauturnier ist auch der Bulgare Grigor Dimtrow dabei, der bei der Adria-Tour positiv auf das Coronavirus getestet worden war.

Auf der Adria-Tour war Zverev wegen seines Verhaltens in der Corona-Krise in die Kritik geraten. Zunächst war er zusammen mit dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic und weiteren Profis wegen Partyvideos und der Missachtung der Hygieneregeln negativ aufgefallen. Danach war er kritisiert worden, nachdem ein Partyvideo mit ihm, ohne zeitliche Zuordnung, im Internet aufgetaucht war. Nach der Adria-Tour waren mehrere Profis, auch Djokovic, positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Beim Ultimate Tennis Showdown dauern die Spiele nicht länger als eine Stunde und haben abweichende Regeln. Das Turnier wird von Patrick Mouratoglou, dem Coach der Amerikanerin Serena Williams, in dessen Tennis-Akademie in Nizza organisiert.

© dpa-infocom, dpa:200724-99-916139/2