Daniel Altmaier wieder in den Top 100

Beim ATP-Ranking wieder in den Top 100: Daniel Altmaier. (© John Minchillo/AP/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Lima (dpa) - - Nach seinem Turniersieg beim ATP-Challenger-Turnier in Lima steht Tennis-Profi Daniel Altmaier in der Weltrangliste wieder in den Top 100. Der 24-Jährige machte im am 31. Oktober veröffentlichten Ranking 15 Plätze gut und ist nun 91.

Ansonsten gehören derzeit nur noch der aktuell verletzt pausierende Alexander Zverev (6.) und Oscar Otte (57.) zu den 100 besten Tennisspielern der Welt. Altmaier hatte im Finale gegen den Argentinier Tomas Martin Etcheverry in drei Sätzen gewonnen. Angeführt wird die Weltrangliste weiter vom Spanier Carlos Alcaraz.