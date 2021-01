Deutsches Tennis-Quartett bei Qualifikation weiter

Antonia Lottner hat bei der Qualifikation für die Australien Open die erste Runde überstanden. Foto: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa/Archivbild)

Doha - Ein deutsches Tennis-Quartett hat bei der Qualifikation für die Australian Open die erste Runde überstanden.

Antonia Lottner bei den Damen sowie Cedrik-Marcel Stebe, Maximilian Marterer und Dustin Brown bei den Herren gewannen jeweils ihre Auftaktspiele.

Anna-Lena Friedsam, Tobias Kamke und Mats Moraing sind dagegen bereits ausgeschieden. Insgesamt sind 15 deutsche Tennisprofis in der Qualifikation am Start. Um sich für das erste Grand-Slam-Turnier der neuen Saison zu qualifizieren, sind drei Siege nötig. Die Australian Open sollen am 8. Februar in Melbourne beginnen.

Wegen der Coronavirus-Pandemie und der Einreise-Bestimmungen nach Australien findet die Qualifikation in diesem Jahr nicht in Melbourne statt. Nach den Wettbewerben vom 10. bis 13. Januar in Katar (Herren) beziehungsweise Dubai (Damen) sollen die Profis mit ihren reduzierten Betreuerteams zwischen dem 15. und 17. Januar nach Melbourne reisen und sich dann für zwei Wochen in Quarantäne begeben.

