Djokovic mit Serbien im Halbfinale beim Davis Cup

Madrid - Vier Tage nach der Vorrunden-Niederlage gegen die deutschen Tennis-Herren hat der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic mit dem serbischen Team den Halbfinaleinzug im Davis Cup geschafft.

Im Viertelfinale in Madrid bezwang Serbien die kasachische Auswahl am Mittwochabend mit 2:1. Nach seinem 6:3, 6:4 gegen Alexander Bublik gewann der 20-fache Grand-Slam-Turniersieger Djokovic auch das Doppel an der Seite von Nikola Cacic gegen Andrej Golubew/Alexander Nedowjesow 6:2, 2:6, 6:3. Der Kasache Michail Kukuschkin hatte im ersten Einzel Miomir Kecmanovic zuvor nach mehr als drei Stunden 7:6 (7:5), 4:6, 7:6 (11:9) geschlagen und Serbien so unter Druck gesetzt. Im Halbfinale am Freitag trifft die serbische Auswahl auf Kroatien.

Die deutsche Herren-Mannschaft zog am Dienstagabend dank eines 2:1 gegen Großbritannien erstmals seit 2007 in die Runde der besten vier ein. Der Gegner für das Halbfinale am Samstag wird am Donnerstag zwischen den favorisierten Russen und Außenseiter Schweden ermittelt.

