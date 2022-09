Djokovic sagt Teilnahme am Davis Cup ab

Hat seinen Teilnahme für den Davis Cup abgesagt: Novak Djokovic. (Bild: dpa) (Foto: Armin Durgut/AP/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Belgrad - Tennis-Star Novak Djokovic wird Serbien bei der Zwischenrunde des Davis Cups in Valencia fehlen.

Der Gewinner von 21 Grand-Slam-Turnieren könne aus persönlichen Gründen nicht an der Gruppenphase vom 13. bis 18. September teilnehmen, sagte Kapitän Viktor Troicki nach Angaben der serbischen Zeitung „Blic“. Gegner außer Gastgeber Spanien sind Südkorea und Kanada.

Der ehemalige Profi und jetzige Kapitän des Davis-Cup-Teams bedauerte den Ausfall des langjährigen Weltranglisten-Ersten, glaubt jedoch an die Qualifikation für die Endrunde im November in Málaga. Dann werde Djokovic wieder zur Verfügung stehen, sagte Troicki.

Der 35-jährige Djokovic hat aufgrund seiner fehlenden Impfung gegen das Coronavirus die derzeit laufenden US Open in New York verpasst. Laut seiner Homepage steht als nächstes die Teilnahme am Laver Cup in London vom 23. bis 25. September an. Dabei trifft eine Europa-Auswahl auf ein Team von Tennisprofis aus dem Rest der Welt.

© dpa-infocom, dpa:220905-99-640889/2