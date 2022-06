Djokovic zieht locker in dritte Runde ein

Locker eine Runde weiter: Novak Djokovic in Aktion. (Bild: dpa) (Foto: Alastair Grant/AP/dpa)

London - Der 20-malige Grand-Slam-Turniersieger Novak Djokovic hat locker die dritte Runde beim Rasen-Klassiker in Wimbledon erreicht.

Der an Nummer eins gesetzte Serbe gewann in zwei Stunden 6:1, 6:4, 6:2 gegen den Australier Thanasi Kokkinakis und hatte dabei deutlich weniger Mühe als beim Vier-Satz-Erfolg über den Südkoreaner Kwon Soon Woo zum Auftakt. Djokovic trifft nun auf seinen Landsmann Miomir Kecmanovic.

Djokovic strebt seinen siebten Titel in Wimbledon an. Er ist als Weltranglisten-Dritter an eins gesetzt, weil Daniil Medwedew nach dem Ausschluss russischer Tennisprofis wegen des Angriffskriegs Russlands in der Ukraine ebenso fehlt wie der verletzte Hamburger Alexander Zverev.

