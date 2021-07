Steht im Achtelfinale: Tennis-Start Roger Federer aus der Schweiz. Foto: David Gray/Aeltc Pool/PA Wire/dpa/Archivbild (Bild: dpa) (Foto: David Gray/Aeltc Pool/PA Wire/dpa/Archivbild)

London - Der Schweizer Tennis-Routinier Roger Federer bleibt im Rennen um seinen neunten Wimbledon-Titel.

Der 39-Jährige schlug den Briten Cameron Norrie 6:4, 6:4, 5:7, 6:4 und zog damit in das Achtelfinale ein. Dort trifft Federer am Montag auf den an Nummer 23 gesetzten Italiener Lorenzo Sonego.

© dpa-infocom, dpa:210703-99-248656/3