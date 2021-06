French-Open-Finalist Tsitsipas in Wimbledon sofort raus

Bereits in der ersten Runde in Wimbledon ausgeschieden: Stefanos Tsitsipas. Foto: Aeltc/Florian Eisele/PA Wire/dpa (Bild: dpa) (Foto: Aeltc/Florian Eisele/PA Wire/dpa)

London - Nur gut zwei Wochen nach dem knapp verlorenen French-Open-Finale ist der Grieche Stefanos Tsitsipas in Wimbledon schon in der ersten Runde ausgeschieden.

Der an Nummer drei gesetzte Tsitsipas unterlag dem Amerikaner Frances Tiafoe in London glatt mit 4:6, 4:6, 3:6. Tiafoe stand schon unter den Top 30 der Welt und ist derzeit die Nummer 57. Erst am Vortag hatte Tsitsipas seine Chancen bei dem Grand-Slam-Turnier auf Rasen zurückhaltend beurteilt. In Paris hatte er zuletzt im Endspiel gegen den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic verloren und seinen ersten Grand-Slam-Titel verpasst.

