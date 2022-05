French Open: Rumänin Begu entschuldigt sich für Schlägerwurf

Die Rumänin Irina-Camelia Begu hatte ihren Schläger geworfen. (Bild: dpa) (Foto: Michel Euler/AP/dpa)

Paris - Die rumänische Tennisspielerin Irina-Camelia Begu hat sich für ihren Schlägerwurf bei den French Open entschuldigt.

Begu hatte bei ihrem Drittrundensieg gegen die Russin Jekaterina Alexandrowa Anfang des dritten Satzes ihren Schläger auf den Boden geworfen. Von dort flog er im hohen Bogen auf die kleine Zuschauertribüne des Court 13 und traf ein dort sitzendes Kind leicht.

„Es war ein unangenehmer Moment für mich, deshalb möchte ich nicht so viel dazu sagen. Ich möchte mich einfach entschuldigen“, sagte Begu. Nach der Partie posierte sie mit der Familie für ein Foto. „In meiner ganzen Karriere ist mir so etwas noch nicht passiert, von daher kann ich nur sorry sagen.“

Begu erhielt eine Verwarnung, disqualifiziert wurde sie aber nicht. Der serbische Weltranglisten-Erste Novak Djokovic war bei den US Open 2020 ausgeschlossen worden, nachdem er mit einem Ball unabsichtlich eine Linienrichterin getroffen hatte. „Der Grand Slam Supervisor hat mit den Eltern gesprochen. Die Eltern haben bestätigt, dass es dem Kind gut geht und es nicht verletzt ist“, begründete Turnier-Schiedsrichter Remy Azemar in einem Statement die Entscheidung.

