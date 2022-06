Gauff komplettiert Achtelfinale - Pliskova im Viertelfinale

Coco Gauff steht im Achtelfinale des WTA-Turniers in Berlin. (Bild: dpa) (Foto: Wolfgang Kumm/dpa)

Berlin - Coco Gauff ist als letzte Spielerin beim Rasentennis-Turnier in Berlin in das Achtelfinale eingezogen. Die French-Open-Finalistin setzte sich bei der mit 790.000 Euro dotierten Veranstaltung in einem US-Duell gegen Ann Li mit 6:2, 7:6 (7:2) durch.

In der Runde der letzten 16 trifft die an Nummer sieben gesetzte 18-Jährige auf die Chinesin Wang Xinyu.

Zuvor hatte Karolina Pliskova bereits die Runde der letzten Acht erreicht. Die an Nummer vier gesetzte Tschechin gewann gegen die frühere US Open-Siegerin Bianca Andreescu aus Kanada knapp mit 6:4, 2:6, 7:6 (9:7). Darja Kassatkina zog ebenfalls in das Viertelfinale ein. In einem russischen Duell besiegte die an Nummer sechs gesetzte 25-Jährige die zwei Jahre ältere Jekaterina Alexandrowa mit 5:7, 6:1, 6:1.

