Metz - Die Erfolgsserie von Tennisprofi Peter Gojowczyk beim ATP-Turnier in Metz ist im Halbfinale gestoppt worden. Am Samstag verlor der 32 Jahre alte Münchner gegen den an Nummer eins gesetzten Polen Hubert Hurkacz mit 4:6, 6:7 (4:7).

Zuletzt hatte Gojowczyk bei den US Open in New York erstmals in seiner Karriere das Achtelfinale erreicht. Der Bayer hatte das Turnier in Metz 2017 gewonnen und seinen bislang einzigen Titel auf der ATP-Tour geholt.

