Gojowczyk verpasst Halbfinale in Newport

Hat das Halbfinale beim Turnier in Newport verpasst: Peter Gojowczyk.

Newport - Der Münchner Tennisprofi Peter Gojowczyk hat sein zweites Halbfinale bei einem ATP-Turnier in diesem Jahr verpasst.

Der 31-Jährige verlor in Newport im US-Bundesstaat Rhode Island 0:6, 3:6 gegen den Amerikaner Jenson Brooksby. Der einst zu den Top 40 der Welt zählende Gojowczyk ist derzeit 131. der Weltrangliste und steht 21 Plätze vor seinem 20-jährigen Kontrahenten.

Ende Februar hatte es Gojowczyk beim Hallenturnier in Montpellier in die Vorschlussrunde geschafft. Die Qualifikation für den Rasen-Klassiker in Wimbledon hatte er zuletzt verpasst. Das Rasenturnier in Newport ist mit knapp 467.000 Dollar dotiert.

