Griechischer Tennisprofi Tsitsipas im Halbfinale von Paris

Stefanos Tsitsipas gewann gegen den Russen Andrej Rubljow 7:5, 6:2, 6:3. Foto: Alessandra Tarantino/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Alessandra Tarantino/AP/dpa)

Paris - Der Grieche Stefanos Tsitsipas ist zum ersten Mal in seiner Karriere in das Halbfinale der French Open eingezogen. Der 22-Jährige gewann am Mittwoch gegen den gleichaltrigen Russen Andrej Rubljow 7:5, 6:2, 6:3.

Damit revanchierte sich der Weltranglisten-Sechste auch für die Niederlage im Endspiel des Tennisturniers in Hamburg vor zehn Tagen. Im Kampf um den Einzug in das Finale trifft Tsitsipas auf den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien oder den Spanier Pablo Carreño Busta. Das andere Halbfinale am Freitag bestreiten der zwölfmalige Turniersieger Rafael Nadal aus Spanien und der Argentinier Diego Schwartzman.

