„Ist eine Kämpferin“: Bencic mit Respekt für Lisicki

Hat großen Respekt vor Sabine Lisicki: Belinda Bencic. (Bild: dpa) (Foto: Wolfgang Kumm/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Berlin/Bad Homburg - Die frühere Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki hat von Tennis-Olympiasiegerin Belinda Bencic großen Respekt für das Comeback nach langer Pause erhalten.

„Ich freue mich extrem für sie. Sie hatte so viel Pech mit Verletzungen und ich weiß, wie sich das anfühlt“, sagte die Schweizerin Bencic in Berlin. „Sie ist eine Kämpferin, man sieht richtig, dass sie das Tennis richtig liebt.“

Lisicki trifft kommende Woche beim Rasen-Turnier in Bad Homburg in der ersten Runde auf Bencic, die in Berlin das Finale gegen Ons Jabeur aus Tunesien erreicht hat. „Das ist natürlich eine toughe Auslosung“, sagte Lisicki. „Auf der anderen Seite freue ich mich auf das Match, dann sehe ich direkt, wo ich stehe, woran ich noch arbeiten muss und habe nichts zu verlieren.“

Lisicki hatte zuletzt ihr Comeback nach einer schweren Kreuzbandverletzung und anderthalb Jahren Verletzungspause gefeiert. Die 32-Jährige verpasste bei ihrem Heim-Turnier in Berlin die Qualifikation für das Hauptfeld und hat für Bad Homburg eine Wildcard - eine Startberechtigung für Spielerinnen, die nicht hoch genug in der Weltrangliste stehen. „Es ist sehr schön, dass sie Wildcards bekommt und ihr der Weg zurück einfach gemacht wird. Wir kennen uns sehr gut und tauschen uns aus“, sagte Bencic.

© dpa-infocom, dpa:220618-99-714353/2