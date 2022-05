Italienerin Trevisan erste Halbfinalistin in Paris

Die Italienerin Martina Trevisan ballt ihre Faust nach einem Punktgewinn. (Bild: dpa) (Foto: Thibault Camus/AP/dpa)

Paris - Die Italienerin Martina Trevisan hat bei den French Open als erste Tennisspielerin das Halbfinale erreicht.

Die 28-Jährige gewann in Paris gegen die Kanadierin Leylah Fernandez mit 6:2, 6:7 (3:7), 6:3 und steht damit erstmals in ihrer Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier im Halbfinale. Trevisan, die vor den French Open das WTA-Turnier in Rabat gewonnen hatte, verwandelte gegen die US-Open-Finalistin des vergangenen Jahres nach 2:21 Stunden ihren zweiten Matchball.

