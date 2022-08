Jabeur bei in dritter Runde - Rogers nächste Gegnerin

Hat die dritte Runde der US Open erreicht: Ons Jabeur in Aktion. (Bild: dpa) (Foto: Gerald Herbert/AP/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

New York - Wimbledon-Finalistin Ons Jabeur hat problemlos die dritte Runde bei den US Open in New York erreicht. Die 28 Jahre alte Tunesierin setzte sich in ihrem Zweitrunden-Duell gegen die US-Amerikanerin Elizabeth Mandlik mit 7:5, 6:2 durch.

Jabeur bleibt damit beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres ohne Satzverlust. Es war zudem der 40. Saisonsieg für Jabeur, die diese Marke als zweite Tennisspielerin nach der Weltranglisten-Ersten Iga Swiatek aus Polen erreichte.

In der nächsten Runde am Freitag wartet auf die an Nummer fünf gesetzte Jabeur aber eine schwerere Aufgabe. Gegnerin ist Shelby Rogers aus den USA. Die Weltranglisten-31. gewann in Runde zwei gegen die Slowakin Viktoria Kuzmova 7:5, 6:1.



© dpa-infocom, dpa:220831-99-583799/2