Keine weiteren Nadal-Auftritte beim Laver Cup

London - Der Spanier Rafael Nadal wird beim Laver Cup in London nicht mehr antreten. Der 22-malige Grand-Slam-Gewinner hat nach dem Abschied von Roger Federer beschlossen, so schnell wie möglich zu seiner Frau zurückzukehren. In den kommenden Wochen erwartet das Paar die Geburt des ersten Kindes.

„Die letzten Wochen waren schwierig, ich habe kaum geschlafen und war gestresst“, sagte der 36 Jahre alte Nadal, dessen Frau während der Schwangerschaft mit Komplikationen zu kämpfen hatte. „Glücklicherweise ist jetzt alles in Ordnung, was es mir ermöglicht hat, hierher zu kommen“, sagte der 36 Jahre alte Tennis-Profi.

Im Team Europa wird der Spanier durch Cameron Norrie ersetzt. Der Brite ist bereits der zweite Ersatzmann, der im Team Europa zum Einsatz kommt, da Roger Federer nicht mehr in der Lage ist, Einzel zu spielen. Seinen Platz hat Gstaad-Finalist Matteo Berrettini eingenommen.

