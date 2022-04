Kerber fehlt wegen Erkältung bei Turnier in Madrid

Muss wegen einer Erkältung für das Turnier in Madrid passen: Angelique Kerber. (Bild: dpa) (Foto: Tom Weller/dpa)

Madrid - Angelique Kerber wird anders als geplant nicht am Masters-1000-Turnier in Madrid teilnehmen.

Die beste deutsche Tennisspielerin verzichte wegen einer Erkältung auf das Sandplatz-Turnier, das am 28. April beginnt, bestätigte ihr Management der Deutschen Presse-Agentur.

Der Start an dem am 9. Mai beginnenden Turnier in Rom sei nicht in Gefahr. Die 34 Jahre alte Kielerin Kerber war nach der Niederlage mit der deutschen Damen-Mannschaft in Kasachstan zum Turnier nach Stuttgart gereist. Dort hatte die frühere Nummer eins der Welt am vergangenen Mittwoch in der ersten Runde verloren.

