Kerber in Bad Homburg zunächst gegen Qualifikantin

Bad Homburg - Tennisspielerin Angelique Kerber geht als Nummer vier der Setzliste in ihr Heimturnier in Bad Homburg und trifft zunächst auf eine Qualifikantin. Das ergab die Auslosung nach der verletzungsbedingten Absage der rumänischen Wimbledonsiegerin Simona Halep.

Die erste Auflage des Rasenturniers, die 2020 wegen der Corona-Krise ausgefallen war, beginnt am Sonntag. «Es fühlt sich gut an, zuhause zu spielen», sagte Kerber, die in Bad Homburg auch Turnierbotschafterin ist. «Ich hoffe, ich habe hier noch ein paar gute Matches und kann hier so weit es geht, hoffentlich bis zum Ende, spielen, bevor ich dann nach London anreise.» Das Turnier gilt der Vorbereitung des Grand-Slam-Klassikers in Wimbledon, der am 28. Juni beginnt. Zum Auftakt der Rasen-Saison war Kerber in Berlin in der zweiten Runde ausgeschieden.

Neben der 33-Jährigen stehen auch Laura Siegemund, Andrea Petkovic Mona Barthel, Mara Guth und Tamara Korpatsch vor dem Abschluss der Qualifikation im Hauptfeld. An eins ist die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova aus Tschechien gesetzt.

Die rumänische Weltranglisten-Dritte Halep sagte ihre Teilnahme kurzfristig aufgrund von anhaltenden Wadenproblemen ab. Sollte Halep rechtzeitig fit werden, müsste die Titelverteidigerin damit ohne Rasen-Matchpraxis in Wimbledon antreten. Aufgrund der Verletzung hatte die 29-Jährige bereits bei den French Open in Paris gefehlt.

