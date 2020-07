Kerbers Pläne für die Rückkehr auf Tennis-Tour noch offen

Hat noch keine Pläne für die Rückkehr auf die Tennis-Tour: Angelique Kerber bei einem Show-Kampf in Bad Homburg. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa (Bild: dpa) (Foto: Frank Rumpenhorst/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Bad Homburg - Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber hat noch keine konkreten Pläne für ihre Rückkehr auf die Tennis-Tour. Sie wisse nicht, wie die nächsten Wochen für sie aussehen werden, sagte die 32-jährige Kielerin in Bad Homburg.

«Das ist sehr schwer, da jetzt eine konkrete Antwort zu geben, weil wir momentan noch nicht wirklich planen können. Wir schauen jetzt von Woche zu Woche, was jetzt noch alles passiert», erklärte Kerber. «Es ist kein Geheimnis, dass wir noch mittendrin in der Pandemie sind. Für mich ist das Wichtigste, dass die Sicherheit vorgeht. Ich habe die Verantwortung für mich und mein Team.»

Die WTA-Tour soll am 3. August in Palermo wieder losgehen. Ab Ende August sind die US Open in New York angesetzt. «Ich hoffe, es geht so schnell wie möglich zurück. Aber man muss abwarten, wie sich das alles entwickelt», sagte Kerber.

© dpa-infocom, dpa:200711-99-755992/2