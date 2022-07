Krawietz und Mies im Doppel-Viertelfinale von Wimbledon

Stehen im Doppel-Viertelfinale: Andreas Mies (r) und Kevin Krawietz. (Bild: dpa) (Foto: Frank Molter/dpa)

London - Das deutsche Erfolgsdoppel Kevin Krawietz und Andreas Mies ist beim Rasen-Klassiker in Wimbledon zum ersten Mal ins Viertelfinale eingezogen.

Das Duo gewann gegen Jonny O'Mara und Ken Skupski aus Großbritannien mit 7:6 (8:6), 6:4, 6:4 auch seine dritte Turnierpartie. Die zweimaligen French-Open-Sieger treffen im Viertelfinale nun auf das an Nummer zwei gesetzte kroatische Doppel Mate Pavic und Nikola Mektic. Krawietz (30) und Mies (31) waren in Wimbledon zuvor bislang nicht über die dritte Runde hinausgekommen. In den Doppel- und Mixed-Konkurrenzen sind alle weiteren deutschen Tennisprofis bereits ausgeschieden.

