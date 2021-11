Krawietz verpasst Doppel-Halbfinale in Turin

Kevin Krawietz (l) ist mit Horia Tecau bei den ATP Finals in Turin ausgeschieden. Foto: Luca Bruno/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Luca Bruno/AP/dpa)

Turin - Doppelspieler Kevin Krawietz ist beim Saisonfinale der Tennis-Tour vorzeitig in der Gruppenphase ausgeschieden.

Mit seinem rumänischen Doppelpartner Horia Tecau verlor der Coburger am Dienstag bei den ATP Finals in Turin gegen Ivan Dodig und Filip Polasek 6:7 (2:7), 5:7. Nach der Niederlage gegen das kroatisch-slowakische Duo haben Krawietz und Tecau bereits vor dem abschließenden Vorrundenspiel keine Chance mehr auf einen der beiden vorderen Plätze in der Gruppe, die zur Teilnahme am Halbfinale berechtigen.

Zum Turnier-Auftakt am Sonntag hatten Krawietz und Tecau gegen die kroatischen Wimbledon- und Olympiasieger Nikola Mektic und Mate Pavic den Kürzeren gezogen. Krawietz muss damit auch nach seiner dritten Teilnahme auf sein erstes Halbfinale beim Jahresendturnier der acht besten Doppel-Paarungen der Saison warten. In den vergangenen beiden Jahren war der 29-Jährige mit dem Kölner Andreas Mies jeweils nicht über die Vorrunde hinausgekommen.

