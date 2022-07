Längere Pause für Otte: Eingriff am Meniskus

Tennisprofi Oscar Otte musste sich einer Arthroskopie am Innenmeniskus unterziehen. (Bild: dpa) (Foto: Frank Molter/dpa)

Köln - Der deutsche Tennisprofi Oscar Otte steht vor einer längeren Verletzungspause.

Er habe sich einer Arthroskopie am Innenmeniskus unterzogen, schrieb der 29 Jahre alte Kölner bei Instagram. Dazu veröffentlichte er ein Bild von sich in einer Kölner Sportklinik mit verbundenem linken Knie. „Ich kann es nicht erwarten, bald wieder auf dem Tennisplatz zu stehen. Die Reha und Erholung beginnen morgen“, schrieb Otte. Wie lange er voraussichtlich ausfallen wird, blieb offen.

In Abwesenheit des derzeit ebenfalls verletzten Alexander Zverev war Otte als deutsche Nummer eins bei den Herren in Wimbledon gestartet und in der dritten Runde gegen den spanischen Jungstar Carlos Alcaraz ausgeschieden. Derzeit steht er nach den Halbfinals bei den Rasen-Turnieren von Stuttgart und Halle/Westfalen auf Platz 38 der Weltrangliste, Ende Juni war er als 36. so gut klassiert wie nie zuvor in seiner Karriere.

