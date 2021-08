Laura Siegemund wird die US Open verpassen. Foto: Patrick Semansky/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Patrick Semansky/AP/dpa)

New York - Nach ihrer Operation am rechten Knie hat die deutsche Tennisspielerin Laura Siegemund ihre Teilnahme an den US Open abgesagt. Das teilten die Organisatoren des letzten Grand-Slam-Turniers der Saison mit. Die Veranstaltung beginnt am 30. August in New York.

Die 33 Jahre alte Metzingerin hatte nach ihrem Olympia-Start vor zwei Wochen bekanntgegeben, dass sie sich erneut einem Eingriff am Knie unterzogen habe und eine Pause einlegen müsse.

© dpa-infocom, dpa:210820-99-913839/2