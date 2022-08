Marterer qualifiziert sich für US Open

Die Nummer 157 der Weltrangliste: Der deutsche Tennisspieler Maximilian Marterer. (Bild: dpa) (Foto: Frank Molter/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

New York City - Der deutsche Tennisspieler Maximilian Marterer hat sich für das Hauptfeld der US Open qualifiziert. Der gebürtige Nürnberger bezwang in der dritten und letzten Qualifikationsrunde für das Grand-Slam-Turnier in New York den Italiener Ricardo Bonadio mit 6:4, 6:3.

Marterer, Nummer 157 der Weltrangliste, bekommt es nun in der ersten Runde mit dem an Position 15 gesetzten Kroaten Marin Cilic zu tun. Die deutschen Tennisspielerinnen Eva Lys und Tamara Korpatsch verloren ihre Partien in der letzten Qualifikationsrunde und verpassten somit den Sprung ins Hauptfeld.

Marterer ist einer von insgesamt acht deutschen Tennisprofis, die bei den US Open im Einzelwettbewerb an den Start gehen werden. Bei den Herren stehen zudem Daniel Altmaier, Peter Gojowczyk und Oscar Otte im Hauptfeld, bei den Damen sind Tatjana Maria, Jule Niemeier, Andrea Petkovic und Laura Siegemund dabei.

Titelverteidiger der US Open ist bei den Herren der Russe Daniil Medwedew, bei den Damen die Engländerin Emma Raducanu.

© dpa-infocom, dpa:220827-99-531969/2