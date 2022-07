Martina Navratilova schaut Wimbledon aus Corona-Quarantäne

Hat sich beim Rasen-Klassiker in Wimbledon mit dem Coronavirus infiziert: Martina Navratilova. (Bild: dpa) (Foto: Adam Davy/PA Wire/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

London - Auch Tennis-Legende Martina Navratilova hat sich beim Rasen-Klassiker in Wimbledon mit dem Coronavirus infiziert und verfolgt das Geschehen derzeit aus der Quarantäne.

„Ich fühle mich nicht schlechter als gestern, also vermute ich, dass das gut ist. Ich freue mich, Tennis am Fernsehen anzuschauen“, twitterte die 65 Jahre alte 18-malige Grand-Slam-Turniersiegerin. Navratilova war noch zwei Tage zuvor für die britische BBC als TV-Expertin im Einsatz gewesen, hatte aber bereits am folgenden Tag bei der Feier zum 100-jährigen Jubiläum des Centre Courts mit vielen Ex-Champions gefehlt.

In Wimbledon waren zunächst die früheren Finalisten Matteo Berrettini aus Italien und Marin Cilic aus Kroatien corona-positiv getestet worden, beide konnten nicht zu ihren Erstrunden-Partien antreten. Der Spanier Roberto Bautista Agut hatte aus diesem Grund anschließend vor seinem Zweitrunden-Match zurückziehen müssen. Beim Rasen-Klassiker gibt es keine Corona-Einschränkungen und beispielsweise keine Pflicht zum Tragen einer Maske oder zu Selbsttests für Zuschauer, Spieler und Beschäftigte.

© dpa-infocom, dpa:220704-99-905733/2