Mit-Favorit Thiem bei US Open in Runde zwei

New York - Der Österreicher Dominic Thiem hat bei den US Open ohne Mühe die zweite Runde erreicht. Die Nummer drei der Tennis-Welt führte in New York in seinem Auftaktmatch gegen Jaume Munar aus Spanien mit 7:6 (8:6), 6:3, als sein Gegner wegen einer Verletzung aufgeben musste.

Thiem zählt in New York zu den Favoriten, auch weil Rafael Nadal und Roger Federer in diesem Jahr fehlen. Bei den Australian Open im Januar hatte der 26 Jahre alte Thiem bereits das Finale erreicht, dort aber gegen Novak Djokovic verloren. In New York ist Thiem an Nummer zwei gesetzt.

