New York - Die australischen Tennisprofis Storm Sanders und John Peers haben den Mixed-Wettbewerb bei den US Open in New York gewonnen.

Das Doppel setzte sich im Finale gegen Kirsten Flipkens (Belgien)/Edouard Roger-Vasselin (Frankreich) im Match-Tiebreak mit 10:7 durch, nach zwei Sätzen hatte es 4:6, 6:4 gestanden. Für das Duo Sanders/Peers ist es der erste Grand-Slam-Titel.

