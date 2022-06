Murray sagt für Queen's-Club-Turnier ab

Andy Murray wird beim Rasen-Event im Londoner Queen's Club fehlen. (Bild: dpa) (Foto: Bernd Weißbrod/dpa)

London - Nach seiner Verletzung im Finale des Stuttgarter Tennis-Turniers hat Andy Murray seine Teilnahme beim Rasen-Event im Londoner Queen's Club in dieser Woche abgesagt. Er müsse leider wegen einer Bauchmuskelblessur passen, teilte Murray mit.

Der zweimalige Wimbledonsieger will zwei Wochen vor Beginn des Rasen-Klassikers kein Risiko eingehen. Murray hatte sich am Sonntag im Endspiel von Stuttgart gegen den Italiener Matteo Berrettini verletzt und konnte die Partie nur unter großen Schmerzen beenden. Das Finale gewann Berrettini in drei Sätzen.

