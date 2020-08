Nächste Absage: Murray rückt ins Hauptfeld der US Open vor

Geht bei den US Open an den Start: Andy Murray. Foto: Zhong Zhengbin/Imaginechina via ZUMA Press/dpa (Bild: dpa) (Foto: Zhong Zhengbin/Imaginechina via ZUMA Press/dpa)

New York - Der frühere Turniersieger Andy Murray rückt auch ohne Wildcard ins Hauptfeld der US Open vor. Der einstige Weltranglistenerste profitiert von der Absage des Australiers Alexei Popyrin und muss deswegen die Wildcard nicht in Anspruch nehmen.

Das teilten die Veranstalter mit. Die US Open sollen trotz der Coronavirus-Pandemie vom 31. August bis 13. September in New York ausgetragen werden.

Der 33 Jahre alte Murray ist in der Weltrangliste aufgrund seiner langwierigen Hüftprobleme auf Platz 129 abgerutscht, der Schotte hatte 2012 in New York seinen ersten von inzwischen drei Grand-Slam-Titeln gefeiert. Die Wildcard, die ursprünglich ihm zugedacht war, bekommt nun US-Profi Mitchell Krueger.

Für die US Open haben bereits prominente Tennisprofis abgesagt, darunter der spanische Titelverteidiger Rafael Nadal und die australische Weltranglistenerste Ashleigh Barty.

