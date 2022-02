Nächste Erstrunden-Pleite für Struff in Dubai

Beim Turnier in Dubai in der ersten Runde ausgeschieden: Jan-Lennard Struff. Foto: Frank Molter/dpa (Bild: dpa) (Foto: Frank Molter/dpa)

Dubai - Davis-Cup-Profi Jan-Lennard Struff ist beim Turnier in Dubai bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Der 31 Jahre alte Tennisspieler aus Warstein verlor gegen den litauischen Qualifikanten Ricardas Berankis mit 1:6, 6:3, 3:6. Für Struff war es die dritte Erstrunden-Niederlage in Serie.

Die deutsche Nummer zwei hat in diesem Jahr bislang erst ein Match gewonnen, beim ATP Cup Anfang des Jahres gegen den Amerikaner John Isner. In der nächsten Woche wird Struff das deutsche Davis-Cup-Team bei der Partie in Brasilien als Nummer eins anführen.

