Niemeier scheitert im Viertelfinale von Lausanne

Lausanne - Wimbledon-Überraschung Jule Niemeier ist beim WTA-Turnier in Lausanne im Viertelfinale ausgeschieden.

Die 22 Jahre alte Dortmunderin unterlag in 84 Minuten der Russin Anastassija Potapowa mit 4:6, 2:6. Niemeier gab in beiden Sätzen jeweils zweimal ihren Aufschlag ab. Damit sind keine deutschen Tennisspielerinnen in Lausanne mehr dabei.

Für Niemeier war die Sandplatz-Veranstaltung das erste Turnier seit ihren starken Auftritten in Wimbledon. Beim Rasen-Klassiker hatte sie mit dem Einzug ins Viertelfinale den größten Erfolg ihrer Karriere gefeiert. Sie war in der Runde der besten Acht gegen Tatjana Maria ausgeschieden. Die 34-Jährige hatte anschließend im Halbfinale verloren und auf eine Teilnahme in Lausanne verzichtet.

