Olympiasiegerin Bencic erreicht Viertelfinale in Berlin

Zuschauer verfolgen das Achtelfinalspiel zwischen Belinda Bencic (vorn) und Anna Kalinskaya. (Bild: dpa) (Foto: Wolfgang Kumm/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Berlin - Tennis-Olympiasiegerin Belinda Bencic hat beim Rasenturnier in Berlin das Viertelfinale erreicht. Die 25-Jährige aus der Schweiz gewann ihr Achtelfinalspiel gegen die Russin Anna Kalinskaja mit 6:4, 1:6, 6:1.

In der Runde der letzten Acht trifft Bencic nun auf die Siegerin des russischen Duells zwischen Ludmilla Samsonowa und Weronika Kudermetowa. Die an Nummer acht gesetzte Bencic hatte in der ersten Runde die Deutsche Jule Niemeier in drei Sätzen bezwungen.

Zuvor hatte sich die top-gesetzte Ons Jabeur aus Tunesien mit 6:2, 7:6 (10:8) gegen die Amerikanerin Alycia Parks für die Runde der letzten Acht qualifiziert.

© dpa-infocom, dpa:220616-99-688859/2