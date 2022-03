Osaka gewinnt in Indian Wells - Petkovic zieht zurück

Naomi Osaka hat ihr erstes Match seit Januar gewonnen. (Bild: dpa) (Foto: Charles Baus/CSM via ZUMA Press Wire/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Indian Wells - Naomi Osaka hat ihr erstes Tennis-Match seit dem frühen Aus bei den Australian Open gewonnen und ist in die zweite Runde von Indian Wells eingezogen.

Im Duell zweier ehemaliger US-Open-Siegerinnen setzte sich die ehemalige Nummer eins der Weltrangliste mit 3:6, 6:1, 6:2 gegen Sloane Stephens aus den USA durch. Osaka hatte das Masters in Indian Wells 2018 gewonnen, seit 2019 aber nicht mehr bei dem WTA-Turnier in der Wüste Kaliforniens gespielt. Für Stephens war es die erste Niederlage im dritten direkten Duell mit Osaka.

Bei dem mit 8.584.055 US-Dollar dotierten Hartplatz-Turnier trifft Osaka nun auf die Russin Veronika Kudermetowa. Angelique Kerber bekommt es nach dem Freilos in Runde eins in der zweiten Runde mit Qinwen Zheng aus China zu tun. Die einzige andere Deutsche im Hauptfeld, Andrea Petkovic, zog nach Angaben des Veranstalters wegen einer nicht näher beschriebenen Verletzung am Bein zurück.

© dpa-infocom, dpa:220311-99-473480/2