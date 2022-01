Osaka meldet sich nach langer Pause mit Sieg zurück

Hat sich nach viermonatiger Pause zurückgemeldet: Naomi Osaka. Foto: James Ross/AAP/dpa (Bild: dpa) (Foto: James Ross/AAP/dpa)

Melbourne - Der ehemaligen Tennis-Weltranglisten-Ersten Naomi Osaka ist nach viermonatiger Pause ein erfolgreicher Einstand in die neue Saison gelungen. Die Japanerin gewann ihr Auftaktmatch beim WTA-Turnier in Melbourne 6:4, 3:6, 6:3 gegen die Französin Alizé Cornet.

Osaka hatte nach ihrem Drittrunden-Aus bei den US Open Anfang September die vergangene Saison vorzeitig beendet. Auch bei den Olympischen Spielen zuvor in Tokio war die 24-Jährige frühzeitig ausgeschieden. In der Weltrangliste belegt Osaka derzeit nur noch Rang 13.

«Ich hatte das Gefühl, dass ich eine Menge leichter Fehler gemacht habe, aber das habe ich erwartet, denn es war das erste Match und ich war richtig nervös», sagte Osaka nach der gut zwei Stunden langen Partie in der Rod-Laver-Arena. Das WTA-Turnier in Melbourne, bei dem sie an Nummer eins gesetzt ist, dient der Vorbereitung auf die Australian Open. Beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison geht Osaka ab dem 17. Januar als Titelverteidigerin an den Start.

