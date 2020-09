Pavic und Soares gewinnen Titel im Doppel

Waren im Endspiel nicht zu schlagen: Bruno Soares (l) und Mate Pavic jubeln mit der Trophäe in den Händen. Foto: Seth Wenig/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Seth Wenig/AP/dpa)

New York - Mate Pavic und Bruno Soares haben bei den US Open der Tennisprofis in New York den Titel im Doppel gewonnen.

Das Duo aus Kroatien und Brasilien bezwang mit 7:5, 6:3 im Endspiel die an Nummer acht gesetzten Wesley Koolhof/Nikola Mektic (Niederlande/Kroatien). Für ihren souveränen Sieg in 90 Minuten bei dem Grand-Slam-Turnier erhalten Pavic und Soares ein gemeinsames Preisgeld von 400.000 US-Dollar. Koolhof und Mektic bekommen 240.000 Dollar.

Im Halbfinale hatten Koolhof und Mektic die amtierenden Australian-Open-Sieger Rajeev Ram/Joe Salisbury (USA/Großbritannien) bezwungen. Die kolumbianischen Titelverteidiger Juan Sebastian Cabal und Robert Farah waren ebenso wie die deutschen French-Open-Champions Kevin Krawietz und Andreas Mies bereits im Achtelfinale gescheitert.

