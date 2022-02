Petkovic in Doha im Hauptfeld - Auch Kerber dabei

Die 34-jährige Darmstädterin trifft in der ersten Runde des Turniers von Doha auf die Schweizerin Viktorija Golubic. Foto: Petr David Josek/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Petr David Josek/AP/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Doha - Andrea Petkovic hat beim Tennis-Turnier in Doha das Hauptfeld erreicht.

Die 34 Jahre alte Darmstädterin gewann am Samstag in der letzten Qualifikationsrunde gegen die Ungarin Anna Bondar klar mit 6:0, 6:2. Die einseitige Partie dauerte lediglich 71 Minuten. In der ersten Runde der mit 2,6 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung trifft Petkovic auf Viktorija Golubic aus der Schweiz.

Direkt im Hauptfeld des WTA-1000-Turniers steht Angelique Kerber. Die deutsche Nummer eins bekommt es zum Auftakt mit der Schweizerin Jil Teichmann zu tun. Für Kerber (34) ist es erst die zweite Partie in diesem Jahr. Bei den Australian Open war die Kielerin bereits in der ersten Runde ausgeschieden, nachdem sie in der Saisonvorbereitung von einer Coronainfektion zurückgeworfen worden war.

© dpa-infocom, dpa:220219-99-206387/2