Pütz/Venus gewinnen Doppel bei Hamburger Turnier

Hamburg - Der deutsche Olympia-Starter Tim Pütz und sein neuseeländischer Partner Michael Venus haben die Doppel-Konkurrenz beim ATP-Tennisturnier in Hamburg gewonnen.

Das Duo siegte gegen die favorisierten Kevin Krawietz aus München und Horia Tecau aus Rumänien mit 6:3, 6:7 (3:7), 10:8.

Bei den Olympischen Spielen in Tokio werden Pütz und Krawietz in wenigen Tagen gemeinsam als Doppel antreten. Am Montag fliegen beide nach Japan. Der zweimalige French-Open-Sieger Krawietz muss auf seinen etatmäßigen Partner Andreas Mies verzichten. Der Kölner fällt wegen einer Knieoperation noch einige Zeit aus.

