Rückblick auf Drama und Triumphe: Graf, Becker/Stich & Co.

Steffi Graf mit einem Novum, Boris Becker und Michael Stich als Zweckdoppel: Alexander Zverev reiht sich mit dem Einzug in das Olympia-Finale in Tokio in eine prominente Liste ein. Ein Rückblick auf seine Vorgänger seit 1988.

Von dpa