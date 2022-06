Schnelles Aus für Andrea Petkovic in Bad Homburg

Die Bad Homburg Open waren schnell vorbei für Andrea Petkovic. Die Darmstädterin unterlag der Russin Darja Kasatkina am Sonntagabend nach etwas über einer Stunde mit 1:6, 2:6. Foto: dpa

BAD HOMBURG - Angelique Kerber war es höchst unangenehm, was sie ihrer Freundin da angetan hat. Als Turnierbotschafterin der Bad Homburg Open durfte sie auch Losfee spielen und zog als erstes den Namen Andrea Petkovic. Da verging ihr schlagartig das Lächeln, weil damit ihre Freundin gegen die Nummer eins der Setzliste spielen musste: Darja Kasatkina, Zwölfte der Weltrangliste und angereist mit dem Selbstvertrauen, zuletzt im Halbfinale der French Open gestanden zu haben.

Muss auf Rasen kein zwingender Vorteil sein, wurde in der Praxis aber als Klassenunterschied schnell erkennbar. Nach 15 Minuten stand es 4:0, nach 22 Minuten war der erste Satz vorbei, nach 67 Minuten das ganze Match. Ergebnis: 6:1, 6:2 für Kasatkina, die als Russin unter neutraler Flagge spielt.

Da half auch das mit nahendem Spielende immer stärker werdende Anfeuern des Publikums von der offiziell zwar ausverkauften, aber maximal zur Hälfte gefüllten Tribüne. Andrea Petkovic lächelte noch bittersüß beim Handshake am Netz für ihre identisch gekleidete Gegnerin, schnappte sich die Tasche, winkte noch mal kurz und stapfte davon. Da hatte kein Fernsehteam und kein kleiner Fan mit Selfie-Hoffnung eine Chance.

Im zweiten Satz hatte die Darmstädterin zwar gezeigt, auch mit einer Weltranglisten-Zwölften noch auf Augenhöhe spielen zu können, aber auch die sehenswertesten langen Ballwechsel endeten zu oft mit einem eigenen Fehler. Kurz nach der bei zwei Breakbällen vergebenen Chance, auf 3:4 zu verkürzen, beendete schließlich der sechste Verlust eines eigenen Aufschlagspiels das Match der ersten Runde, nach der sie an gleicher Stelle im Vorjahr noch in Siegerstimmung ein Petko-Tänzchen gezeigt hatte. Mit einer anderen langjährigen Wegbegleiterin hatte es Angelique Kerber ebenfalls nicht gut gemeint. Sabine Lisicki loste sie nämlich die Zweitplatzierte der Setzliste zu: Belinda Bencic. Was die Schweizerin schmerzt und den Veranstalter in Bad Homburg sehr grämt, macht das Tennisleben für Sabine Lisicki ein bisschen leichter. Denn die Olympiasiegerin knickte im Finale des Turniers von Berlin um, musste aufgeben und kann entsprechend nicht nach Bad Homburg kommen. Nun spielt Sabine Lisicki gegen Tamara Korpatsch, die ihr Qualifikationsmatch zwar klar verlor, rutsche aber dank ihrer Weltranglistenposition als Lucky Loserin ins Hauptfeld. Auf hessischen Tennisplätzen eine gute Bekannte, hat die Berlinerin doch 2016 das Weltranglistenturnier in Darmstadt gewonnen - als Qualifikantin.

Mit Sloane Stephens ist auch schon eine der fünf Grand-Slam-Siegerinnen ausgeschieden, mit deren Namen im Vorfeld des Turniers getrommelt wurde. Die US-Open-Gewinnerin von 2017 unterlag der britischen Qualifikantin Katie Swan mit 6:2, 4:6, 2:6. Weil Viktoria Azarenka am Freitag kurzfristig abgesagt hatte, sind noch drei Grand-Slam-Championessen im Rennen.

Darunter Angelique Kerber, die sich selbst den Einstieg in die Titelverteidigung ungleich einfacher machte. Die Kielerin loste sich ein Spiel gegen eine Qualifikantin zu. Das wird Anastasia Gasanova sein, Russin, 147. der Weltrangliste.