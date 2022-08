Serena Williams kündigt baldigen Rücktritt vom Tennis an

Serena Williams plant ihren Rückzug vom professionellen Tennis. (Bild: dpa) (Foto: John Walton/PA Wire/dpa)

Toronto - Die langjährige Weltranglisten-Erste Serena Williams hat ihren baldigen Rücktritt vom Profitennis angekündigt. Die 40 Jahre alte US-Amerikanerin schrieb bei Instagram, es komme die Zeit im Leben, um sich für eine andere Richtung zu entscheiden.

„Mein Gott, wie sehr ich Tennis liebe. Aber jetzt hat der Countdown begonnen“, erklärte die Gewinnerin von 23 Grand-Slam-Titeln. „Ich werde diese kommenden Wochen genießen.“ Im Magazin „Vogue“ äußerte sich Serena Williams zudem ausführlich. Derzeit nimmt sie am Turnier in Toronto teil. In knapp drei Wochen beginnen die US Open in New York, ihr voraussichtlich letztes Turnier.

